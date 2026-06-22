Світові ринки коливаються, а кукурудза в Україні стабільна: що буде далі з цінами

Світовий ринок кукурудзи проходить через чергові цінові коливання, однак українські продавці поки не відчувають різких змін. Експортери продовжують виконувати контракти, а ціни на внутрішньому ринку залишаються відносно стабільними.

Світові ціни на кукурудзу відновлюються, але попит стримує зростання

Попри рух котирувань на світових біржах, український фізичний ринок кукурудзи наразі демонструє стабільність. За даними аналітиків Spike Brokers, після тривалого періоду зниження біржові ціни на кукурудзу на CBOT перейшли до технічного відновлення.

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Водночас фундаментальні чинники поки залишаються на боці покупців. У США близько 68% посівів кукурудзи перебувають у доброму та відмінному стані, а прогнози щодо врожаю в країнах Південної Америки залишаються високими. Крім того, погодні ризики у США наразі не створюють значного тиску на ринок.

Європейський сегмент також поступово стабілізується. Котирування MATIF за тиждень додали близько 1 євро за тонну через побоювання щодо посушливих умов у Франції, Угорщині та окремих країнах Центральної Європи.

Український ринок реагує на зміни повільніше. SPIKE Spot Index CPT Одеса знизився до 217 доларів США за тонну, що на 2 долари США менше за попередній показник. Водночас активні програми відвантажень на червень та липень стримують падіння закупівельних цін.

Україна нарощує експорт кукурудзи, але новий урожай дешевшає

За перші 15 днів червня Україна експортувала 1,04 мільйона тонн кукурудзи. Ця культура сформувала понад половину всього аграрного експорту країни за цей період.

Основними напрямками постачання залишаються країни Південної Європи та Середземноморського регіону. Українська кукурудза продовжує конкурувати на міжнародних ринках, хоча додатковий тиск створює активний вихід бразильської сафріньї – другого врожаю кукурудзи.

Водночас ціни на кукурудзу нового врожаю продовжили знижуватися. Зараз пропозиції становлять близько 185 – 188 євро за тонну FCA Чоп та 208 – 210 доларів США за тонну CPT порт із постачанням у листопаді – грудні.

Ринок агропродукції розвернувся: чому падають ціни на зерно і добрива

Нещодавно ми повідомляли, що світові аграрні ринки стрімко реагують на зниження геополітичної напруги на Близькому Сході. Після періоду різкого зростання через ризики постачання добрив ціни почали швидко коригуватися вниз.

Це, своєю чергою, вплинуло і на аграрні товари: знизилися котирування кукурудзи, пшениці та інших культур. Індекс аграрних цін Bloomberg, що відстежує найбільш торговані культури, опустився до мінімуму з початку березня.