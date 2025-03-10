Скільки платять українцям у Німеччині за роботу на полі

Мільйони українців з початком повномасштабного вторгнення в російської армії в Україну виїхали в Європу. Одна з країн, де українців найбільше – це Німеччина, і щоб там не залежати від виплат, можна знайти роботу на полі.

Яку роботу в полі пропонують у Німеччині українцям

У 2025 році, згідно з даними статистики Євростату, найбільше українців перебувають за кордоном у трьох країнах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Євростат. Найбільше (понад 1 мільйон) наших співгромадян проживає у Німеччині.

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Багато з тих, хто виїхав туди, шукає роботу у тих сферах, на яких розуміється і де не треба якихось особливих знань і навичок. Найчастіше заробітчани обирають сезонну роботу в сільському господарстві: збір фруктів чи овочів, сапання чи обрізка кущів.

Журналісти 24 Каналу промоніторили сайти з пошуку роботи, де роботодавці зазначали рівень погодинної оплати. Далі помножили на приблизну кількість робочих годин, аби з'ясувати скільки українець за кордоном зможе заробити за місяць.

Важливо! У публікації вказане середнє арифметичне, тож погодинні ставки у різних роботодавців можуть відрізнятись.

Збір полуниці

За даними сайтів, де пропонують роботу у Німеччині, є варіанти роботи на посадку, догляд та збір полуниці. Робочий день – 8 годин з понеділка по суботу, а заробітна плата становить 10 євро за годину. Тобто у місяць – від 2 000 до 2 500 євро.

Цікаво! Відповідно до середнього банківського курсу євро, станом на 19 травня, це від 92 000 гривень до 115 000 гривень.

Скільки платять на фермі

Крім збору ягід, в Німеччині також пропонують роботу на фермі. Йдеться про молочні, кінні та свинячі ферми, де робочий графік становитиме від 8 до 10 годин на день.

Погодинна оплата – від 10 євро за годину. Серед обов'язків є доїння, чищення, прибирання, миття та дезінфекція, годування тварин, вакцинація, перегін худоби.

Скільки можна отримати за збір різних ягід

Пропонують в Німеччині роботу й у фермерських господарствах, де потрібно збирати різні види ягід та фруктів. Йдеться як про яблука, так і про малину, ожину, томатів, грибів тощо. На фермі потрібно буде, крім збору, ще й упаковувати фрукти та ягоди.

Зверніть увагу! Робочі зміни тривають 40 – 60 годин на тиждень – це 5 – 6 днів. Ставка за годину – 15,4 євро, а додаткові години – 22,5 євро. Отже, в місяць виходить 2 500 – 3 500 євро (від 115 750 гривень до 162 050 гривень за середнім банківським курсом).