В Україні істотно збільшили територію розмінованих сільгоспземель

Цьогоріч на програму розмінування сільськогосподарських земель в Україні виділили 3 мільярди доларів. З початку 2025 року вже розмінували доволі значні площі землі.

В Україні розмінували значну площу полів

Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда розповів, що 426 заявок на розмінування аграрних земель в Україні надійшло від громадян за державною програмою компенсацій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ. У 2025 році за цією програмою звільнені понад 1,5 тисячі гектар.

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Наразі є досить великий прогрес у програмі. За весь час роботи програми вже у нас отримано 426 заявок, які охопили понад 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь (до цього за три роки було звільнено усього 3 тисячі). Проведено уже 65 аукціонів, підписані договори за ними на загальну суму по програмі вже на 835 мільйонів гривень. Щодо звільненої від мін території – вже у цьому році більш як 1,5 тисячі гектар звільнені,

– наголосив він.

Байда відзначив, що у 2025 році на програму було виділено 3 мільярди гривень: "Аграрії набагато активніші у цьому році. Якщо торік з 85 операторів участь у торгах брали вісім, то зараз – уже близько 20".

Зверніть увагу! Він уточнив, що з 235 заявок цьогоріч було відхилено 110 через відсутність нетехнічного обстеження земель.