Почти 1,3 триллиона гривен: в Украине подсчитали ущерб, нанесенный землям войной

Война, развязанная Россией против Украины нанесла огромные разрушения не только жилью людей, предприятиям и другим объектам. Непосредственно боевые действия, подтопления, засухи и химикаты также нанесли значительный экологический ущерб и землям.

Какие масштабы разрушений, вызванных войной?

Российская агрессия на территории Украины вызвала беспрецедентные разрушения природной среды, уничтожение экосистем и масштабное загрязнение воздуха, почв и водных ресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Читайте также Боровик бронзовый: почему этот съедобный гриб нельзя есть

По данным Государственной экологической инспекции Украины, с начала полномасштабного вторжения сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет 6,01 триллиона гривен.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club

По подсчетам Госэкоинспекции, в общую сумму убытков входят:

1,29 триллиона гривен – ущерб почвам;

967 миллиардов гривен – вред атмосферному воздуху;

117,8 миллиарда гривен – загрязнение и засорение водных ресурсов;

3,63 триллиона гривен – разрушение территорий природно-заповедного фонда.

Что наносит наибольшее влияние на почвы?

Отмечается, что одними из самых разрушительных являются пожары на нефтебазах. Также попадание российских ракет в резервуары с аммиаком и азотной кислотой вызывают опасные химические выбросы. Из-за взрывов, пожаров и химических веществ меняется структура украинских почв, уменьшается плодородие, накапливаются тяжелые металлы и токсичные соединения.

В почвах фиксируется повышенное содержание меди, свинца, никеля, продуктов горения, соединений серы и азота. Это влияет на качество сельскохозяйственной продукции, здоровье людей и восстановление экосистем,

– сообщают в министерстве.

Всего от войны пострадали 20% природоохранных территорий Украины, в частности 2,9 млн га Изумрудной сети. Значительный ущерб понесли территории "Кинбурнская коса", "Олешковские пески", "Каховское водохранилище", "Нижний Днепр", десятки Рамсарских угодий и другие ценные экосистемы. Под оккупацией до сих пор остаются несколько национальных парков и заповедников, среди них "Аскания-Нова" и Черноморский биосферный заповедник.

Обратите внимание! В министерстве добавили, что окончательный масштаб экологического ущерба будет известен после полной деоккупации и возможности провести полное исследование.

Как климат, война и заброшенные земли создали идеальные условия для нашествия саранчи?