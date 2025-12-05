Майже 1,3 трильйона гривень: в Україні підрахували шкоду, завдану землям війною

Війна, розв'язана Росією проти України завдала величезних руйнувань не лише житлу людей, підприємствам та іншим об'єктам. Безпосередньо бойові дії, підтоплення, посухи та хімікати також завдали значної екологічної шкоди і землям.

Які масштаби руйнувань, спричинених війною?

Російська агресія на території України спричинила безпрецедентні руйнування природного середовища, знищення екосистем та масштабне забруднення повітря, ґрунтів і водних ресурсів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними Державної екологічної інспекції України, з початку повномасштабного вторгнення сума завданих довкіллю збитків становить 6,01 трильйона гривень.

За підрахунками Держекоінспекції, до загальної суми збитків входять:

1,29 трильйона гривень – шкода ґрунтам;

967 мільярдів гривень – шкода атмосферному повітрю;

117,8 мільярда гривень – забруднення та засмічення водних ресурсів;

3,63 трильйона гривень – руйнування територій природно-заповідного фонду.

Що завдає найбільшого впливу на ґрунти?

Зазначається, що одними з найбільш руйнівних є пожежі на нафтобазах. Також влучання російських ракет у резервуари з аміаком та азотною кислотою спричиняють небезпечні хімічні викиди. Через вибухи, пожежі та хімічні речовини змінюється структура українських ґрунтів, зменшується родючість, накопичуються важкі метали та токсичні сполуки.

У ґрунтах фіксується підвищений вміст міді, свинцю, нікелю, продуктів горіння, сполук сірки та азоту. Це впливає на якість сільськогосподарської продукції, здоров’я людей та відновлення екосистем,

– повідомляють у міністерстві.

Загалом від війни постраждали 20% природоохоронних територій України, зокрема 2,9 млн га Смарагдової мережі. Значної шкоди зазнали території "Кінбурнська коса", "Олешківські піски", "Каховське водосховище", "Нижній Дніпро", десятки Рамсарських угідь та інші цінні екосистеми. Під окупацією досі залишаються кілька національних парків та заповідників, серед них "Асканія-Нова" та Чорноморський біосферний заповідник.

Зверніть увагу! У міністерстві додали, що остаточний масштаб екологічної шкоди буде відомий після повної деокупації та можливості провести повне дослідження.

