Кто в Украине имеет право получить 2 гектара земли в 2025 году

В украинском законодательстве предусмотрено право для каждого гражданина на получение земельного участка определенного размера для использования по соответствующему назначению. Однако некоторые категории граждан имеют льготные условия по получению участка.

Кто и для чего может получить землю

Каждый гражданин Украины, достигший совершеннолетия, может приватизировать бесплатно до 2,28 гектара земли, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный Кодекс Украины. Полученный пай по желанию впоследствии можно будет продать.

В период действия военного положения в Украине бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается. Процедура получения земли возможна только после окончания военного положения.

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших имеют право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Впрочем, земельный участок выделяют только если лицо ранее не воспользовалось правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения. Из земель государственной и коммунальной собственности есть возможность бесплатно получить участок в таких размерах:

до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства;

до 12 соток для ведения садоводства;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах – не более 25 соток (в поселках – до 15 соток, в городах – до 10 соток);

до 10 соток для индивидуального дачного строительства;

для строительства гаражей – не более чем 1 сотка;

для ведения фермерского хозяйства – в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Лица, заинтересованные в получении бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности должны обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в частную собственность.

Нужно выбрать необходимый участок на кадастровой карте и обратиться в территориальные управления Госгеокадастра, сельского, поселкового, городского совета по месту расположения участка.

Важно! Участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, в том числе из числа участников российско-украинской войны, члены семей погибших освобождаются от уплаты земельного налога.

