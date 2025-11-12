Украина доставила в Сирию два грузовых судна с зерном

Два из трех грузовых судов, которые прибыли недавно с зерном на борту в Сирию, были украинскими. Часть зерна из порта Тартус отправят сразу на рынок, а часть – на хранение.

Украина поставляет зерно в Сирию

Вчера, 11 ноября в порт Тартус в Сирии прибыли три грузовых судна с более 70 тысяч тонн пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на sana.sy. Зерновозы, по информации портовой администрации, прибыли в рамках программы укрепления стратегических запасов зерна и обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Три судна, загружены более чем 70 тысяч тонн пшеницы, прибыли в порт "Тартус" для Генерального управления по торговле и переработке зерна в рамках постоянных усилий правительства по укреплению стратегического запаса зерна и обеспечения потребностей местного рынка в пшенице,

– отметили в издании.

Операционный руководитель порта "Тартус" Юсеф Арнус уточнил, что два судна привезли зерно из Украины, а одно – из России, их сейчас разгружают. Часть груза будет храниться в силосах зернохранилищ порта, а остальное перевозить грузовиками и железной дорогой и направлять на удовлетворение потребностей местного рынка и обеспечения продовольственной безопасности.

Он добавил, что на разгрузку ждет четвертое судно с 26 тысяч тонн пшеницы и есть признаки прибытия в ближайшее время дополнительных судов, загруженных примерно 50 тысяч тонн.

Помощник директора Тартуского отделения железной дороги Нидаль Абдель Кадер сообщил, что одно из судов под названием Golden Nour прибыло в Тартус с грузом более 30 тысяч тонн пшеницы. Часть этого груза была доставлена на элеваторы "Аш-Шиншар", и это уже четвертая поставка за последний период.

Обратите внимание! Издание напомнило, что 5 ноября в порт "Тартус" прибыли четыре судна с 94 тысячи тонн пшеницы для пополнения стратегического запаса и обеспечения потребностей мельниц в различных провинциях Сирии.

