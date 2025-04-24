Засеяли 3000 гектар: на Николаевщине начали промышленное выращивание хлопчатника

В Николаевской области засеяли около 3000 гектаров полей хлопчатником. Растительное волокно этой культуры используется не только в текстильной промышленности, но и в производстве пороха

В Украине начали промышленное выращивание хлопчатника

В 2025 году на Николаевщине заложили первые демо-поля по выращиванию хлопчатника площадью около 3 тысяч гектаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на "МикВисти".

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По словам директора департамента агропромышленного развития Николаевской ОГА Елены Пискун, к эксперименту по выращиванию хлопчатника присоединились семь хозяйств области, а также Николаевский аграрный университет.

В прошлом году эксперимент провели в Одесской области. Они поделились результатами, технологическими картами, затратами. Наши аграрии откликнулись, и теперь мы имеем свои первые демо-поля. Хлопчатник – это очень перспективная, высокорентабельная культура, поэтому мы возлагаем на этот проект большие надежды,

– отмечает Елена Пискун.

Всего на Николаевщине больше всего площадей традиционно отвели под зерновые и технические культуры. Однако растет и доля нишевых культур – кориандра, горчицы и льна. В этом году площади под ними вырастут втрое – до 10 тысяч гектаров.