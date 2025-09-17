В Госпродпотребслужбе ищут возможность выйти на рынок Китая с расширенной номенклатурой продуктов. К экспорту готовят протоколы по 5 новым продуктам.

Какие продукты планируется продавать на рынке Китая?

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в поисках возможности расширения номенклатуры украинской продукции, разрешенной для поставки в Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

О возможности вывода на рынок Китая новых продуктов говорил первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян во время встреч с китайскими партнерами в рамках 6-го Международного семинара по безопасности пищевых продуктов BIOEASY, который проходил в Китае.

Обратите внимание! В службе отметили, что это мероприятие стало площадкой для обмена опытом в сфере безопасности пищевых продуктов, ознакомления с передовыми мировыми практиками и налаживания деловых контактов между украинскими и китайскими компаниями.

Олег Осиян отметил, что Госпродпотребслужба продолжает открывать новые возможности для украинских производителей, что будет способствовать развитию аграрного сектора и повышению экономического потенциала страны. Кроме того, продолжаются работы по подготовке еще пяти новых протоколов, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай:

пшеничная мука;

корма для домашних животных;

мясо птицы (экспорт/импорт);

говядина (расширенная номенклатура);

кукуруза (обновленные требования).

Интересно! В Госпродпотребслужбе напомнили, что в 2025 году для Украины открыт рынок Китая для гороха и водных продуктов дикого вылова.

