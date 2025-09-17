Какие продукты планируется продавать на рынке Китая?
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в поисках возможности расширения номенклатуры украинской продукции, разрешенной для поставки в Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Читайте также Экспорт сои и рапса из Украины остановился: аграрии призвали правительство вмешаться
О возможности вывода на рынок Китая новых продуктов говорил первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян во время встреч с китайскими партнерами в рамках 6-го Международного семинара по безопасности пищевых продуктов BIOEASY, который проходил в Китае.
Обратите внимание! В службе отметили, что это мероприятие стало площадкой для обмена опытом в сфере безопасности пищевых продуктов, ознакомления с передовыми мировыми практиками и налаживания деловых контактов между украинскими и китайскими компаниями.
Олег Осиян отметил, что Госпродпотребслужба продолжает открывать новые возможности для украинских производителей, что будет способствовать развитию аграрного сектора и повышению экономического потенциала страны. Кроме того, продолжаются работы по подготовке еще пяти новых протоколов, которые значительно расширят возможности экспорта украинской продукции в Китай:
- пшеничная мука;
- корма для домашних животных;
- мясо птицы (экспорт/импорт);
- говядина (расширенная номенклатура);
- кукуруза (обновленные требования).
Интересно! В Госпродпотребслужбе напомнили, что в 2025 году для Украины открыт рынок Китая для гороха и водных продуктов дикого вылова.
Аргентина и Канада вытесняют Украину с рынка ЕС подсолнечного и рапсового шрота
Украинский экспорт подсолнечного и рапсового шрота в ЕС существенно снизился, уступив Аргентине и Канаде, которые сейчас доминируют на рынке.
Основными причинами падения экспорта является спад переработки подсолнечника, высокое сезонное предложение рапсового шрота и смещение сроков уборки рапса.