Які продукти планується продавати на ринку Китаю?

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у пошуках можливості розширення номенклатури української продукції, дозволеної для постачання до Китаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Про можливість виводу на ринок Китаю нових продуктів говорив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян під час зустрічей з китайськими партнерами у межах 6-го Міжнародного семінару з безпечності харчових продуктів BIOEASY, що проходив у Китаї.

Зверніть увагу! У службі зазначили, що цей захід став майданчиком для обміну досвідом у сфері безпечності харчових продуктів, ознайомлення з передовими світовими практиками та налагодження ділових контактів між українськими та китайськими компаніями.

Олег Осіян зазначив, що Держпродспоживслужба продовжує відкривати нові можливості для українських виробників, що сприятиме розвитку аграрного сектору та підвищенню економічного потенціалу країни. Крім того, тривають роботи з підготовки ще п’яти нових протоколів, які значно розширять можливості експорту української продукції до Китаю:

пшеничне борошно;

корми для домашніх тварин;

м'ясо птиці (експорт/імпорт);

яловичина (розширена номенклатура);

кукурудза (оновлені вимоги).

Цікаво! У Держпродспоживслужбі нагадали, що у 2025 році для України відкрито ринок Китаю для гороху та водних продуктів дикого вилову.

