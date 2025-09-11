Як змінилися обсяги експорту яловичини?

Україна у серпні 2025 року експортувала близько 1,01 тисячі тонн ВРХ живою вагою, що на 49% менше відносно липня 2025 року і на 35% більше відносно серпня 2024 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока.

Зверніть увагу! Грошова виручка за експортованих тварин становила 2,78 мільйона доларів, що на 34% менше відносно липня 2025 року, але на 6% більше відносно серпня 2024 року. У січні – серпні 2025 року Україна експортувала 12,72 тисячі тонн ВРХ живою вагою (+52%) на суму 28,43 мільйона доларів (+92%).

У серпні 2025 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 19 тонн свіжої або охолодженої яловичини, що на 46% менше відносно липня поточного року, але у 20 разів більше відносно серпня 2024 року. Експортна виручка за поставлений товар становила 105 тисяч доларів, що на 36% менше відносно липня 2025 року, але в 20 разів більше відносно серпня 2024 року.

У січні – серпні 2025 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 120 т охолодженої яловичини (-86%) на суму 692 тисячі доларів (-88%),

– уточнюють в асоціації.

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у серпні 2025 року становили 1,35 тисячі тонн, що на 20% менше відносно липня поточного року, але на 14% менше відносно серпня 2024 року. Грошова виручка за поставлений товар становила майже 6,19 мільйона доларів, що на 18% менше відносно липня 2025 року, але на 7% більше відносно серпня 2024 року.

Важливо! У січні – серпні 2025 року Україна експортувала 12,63 тисячі тонн мороженої яловичини (+15%) на суму 51,33 мільйона доларів (+15%).

Куди Україна експортує найбільше яловичини?

Україна за 8 місяців 2025 року відвантажила найбільші обсяги мороженої яловичини за такими напрямками:

Китай – 15,77 мільйона доларів;

Азербайджан – 14,77 мільйона доларів;

Узбекистан – 9,27 мільйона доларів.

Найбільшим ринком збуту ВРХ для України в січні – серпні 2025 року стали:

Ліван – 24,74 мільйона доларів;

Лівія – 2,21 мільйона доларів;

Казахстан – 1,17 мільйона доларів;

Узбекистан – 303 тисячі доларів.

Зверніть увагу! Водночас у серпні 2025 року Україна імпортувала 18 тонн ВРХ живою вагою, що на 93% менше відносно липня 2025 року і на 66% менше відносно серпня 2024 року. Обсяги імпорту охолодженої яловичини збільшилися до 15 т (+50%), а мороженої яловичини скоротилися до 61 тонну (-50%) відносно липня 2025 року.

Обсяги імпорту охолодженої яловичини скоротилися на 66%, а мороженої яловичини скоротилися на 11% відносно серпня 2024 року.

Важливо! У січні – серпні 2025 року Україна збільшила імпорт ВРХ живою вагою до 512 тонн (+23%), охолодженої яловичини до 95 тонн (+6%) та скоротила імпорт мороженої яловичини до 1 тисячі тонн (-41%) відносно минулорічного періоду. В асоціації підсумували, що зовнішньоторговельне сальдо у серпні 2025 року було позитивним і становило 7,99 мільйона доларів.

