Експорт великої рогатої худоби живою вагою зростає

Україна у січні – листопаді 2025 року експортувала 17,33 тисячі тонн великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою (+23% до аналогічного періоду минулого року), повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Сума виторгу склала 40,08 мільйона доларів (+49%).

Зазначається, що протягом 11 місяців 2025 року ключовими напрямками експорту ВРХ для українських компаній були:

Ліван (85%),

Казахстан (8%),

Лівія (6,3%).

Водночас у цей період Україна відвантажила на зовнішні ринки 886 тонн охолодженої яловичини (-0,2% до торішнього показника) на суму 6,44 мільйона доларів (+16%). Ключовими напрямками експорту свіжої яловичини з України з початку 2025 року були Туреччина (65%), Грузія (17,5%), Йорданія (7,6%), Азербайджан (7%) та Молдова (2,5%).

Експорт мороженої яловичини у січні – листопаді 2025 року склав 16,95 тисячі тонн (+1%) на суму 71,84 мільйона доларів (+8%). З початку року найбільші партії мороженої яловичини були відвантажені до Азербайджану (35%), Китаю (26%), Узбекистану (16%), Казахстану (7,8%) та Молдови (6%).

