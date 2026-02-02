Африка может стать драйвером агроэкспорта Украины, но бизнесу не хватает гарантий

Страны Африки остаются перспективным направлением для украинского агроэкспорта, однако для закрепления на этих рынках требуется повышение конкурентоспособности и финансовые гарантии. Украинский бизнес также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны России и рисками неплатежей.

ЕС может помочь Украине с экспортом в Африку

Африканские страны имеют значительный потенциал для украинского агроэкспорта, однако усиление присутствия Украины на этих рынках требует системной работы над конкурентоспособностью. Об этом во время форума заявил генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Олег Хоменко, сообщает УКАБ.

По его словам, экспортная стратегия аграрного бизнеса всегда основывается на прагматическом расчете – инвестиции направляются только туда, где есть четкое понимание ниши и возможной прибыли. В то же время европейское направление, которое остается ключевым для Украины, является серьезным вызовом для производителей.

Евроинтеграция, отметил эксперт, предусматривает не только согласование законодательства, но и глубокую адаптацию производственных процессов к стандартам Европейского Союза – от требований к защите растений и благополучия животных до климатических и экологических норм.

Сейчас 55% украинской агропродукции экспортируется в Европу, около 20% – на Ближний Восток, и только 12% приходится на страны Африки. В то же время этот рынок имеет большой потенциал. Проблема в том, что там Украина конкурирует с Россией, которая заходит через государственные компании, используя бюджетные средства для демпинга и заключения долгосрочных контрактов,

– пояснил Олег Хоменко.

Отдельной проблемой он назвал финансовые риски, поскольку африканские контрагенты часто имеют трудности с платежеспособностью и соблюдением сроков расчетов. В таких условиях бизнес нуждается в инструментах, которые позволили бы уменьшить риск неуплаты за экспортируемую продукцию.

Одним из возможных решений, по словам Хоменко, является развитие Экспортно-кредитного агентства, которое могло бы предоставлять гарантии для поставок в страны Африки. Если государство пока не имеет достаточных ресурсов для его полноценного финансирования, стоит привлекать к этому процессу европейских партнеров.

Важно! Если европейские фермеры обеспокоены ростом объемов украинской агропродукции на рынке Европейского Союза, то ЕС может способствовать перенаправлению этих потоков в Африку через наполнение фондов Экспортно-кредитного агентства. Хоменко добавил, что это поможет уменьшить напряжение на европейском рынке и одновременно укрепить позиции Украины в Африке.

