Агрокомпании для статуса критичности теперь должны обрабатывать по крайней мере 1000 гектаров

Правительство обновило порядок предоставления статуса критического предприятия и бронирования работников, распространив новые требования и на аграрный бизнес. Изменения предусматривают более жесткие критерии относительно земельного банка, доходов и отдельных видов деятельности.

Статус критичности получить стало труднее

Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года, которое регулирует предоставление статуса критического предприятия и механизм бронирования работников, передает 24 Канал со ссылкой на Latifundist.com. Новые правила касаются и агросектора, сообщил управляющий партнер юридической фирмы Kosovan Legal Group Анатолий Косован.

Читайте также В Украине растет интерес к промышленной конопле: в 2025 году объем площадей вырос

Для агрокомпаний, которые еще не подтвердили критичность, ключевым изменением стало увеличение минимальной площади обрабатываемых земель – с 500 до 1000 гектаров. Также пересмотрен критерий экономической активности: теперь компания будет считаться таковой при условии годового дохода не менее 40 миллионов гривен вместо предыдущих 20 миллионов. Больше всего это коснется зернотрейдеров, которые ранее получали статус именно по этому показателю.

Какие еще изменения произошли?

В то же время отменен критерий суммы уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий отчетный квартал. Это прежде всего повлияет на предприятия с большим количеством работников, но без значительного земельного банка или дохода, в частности элеваторы.

Отдельные коррективы введены для отдельных ниш агробизнеса. Так, компании по оптовой торговле сельскохозяйственной техникой и оборудованием должны подавать регистрационное сообщение в Госпродпотребслужбу, а производители биоэтанола – дополнительно предоставлять лицензию на право его производства.

По словам Анатолия Косована, рост минимальной заработной платы в новом бюджете вызвал недоразумение относительно требований к уровню оплаты труда. Минимальная средняя зарплата на предприятии как критерий критичности и минимальная зарплата забронированных работников не фиксированы на уровне 20 тысяч гривен, а определяются как 2,5 минимальные заработные платы.

Обратите внимание! С 1 января 2026 года этот показатель составит 21 617,50 гривен. Несоблюдение указанных требований может привести к потере статуса критического предприятия на следующие шесть месяцев.

Украинские фермеры смогут бесплатно получить модульные зернохранилища