Украина и ОАЭ планируют совместно создать агропродовольственный хаб

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали письмо о намерениях по запуску агропродовольственного хаба в рамках инициативы Food from Ukraine. Проект должен стать платформой для переработки, хранения и экспорта украинской продукции.

ОАЭ присоединится к созданию агропродовольственного хаба

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали письмо о намерениях по созданию агропродовольственного хаба в рамках инициативы Food from Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Вопросы развития агропродовольственных хабов заместитель министра Денис Башлык обсудил во время рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры состоялись с генеральным директором фонда устойчивости DIHAD Sustainable Organisation Халедом Аль-Аттаром и заместителем министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Обайдом Аль-Хасаном Аль-Шамси.

Обратите внимание! Украинская сторона представила концепцию агропродовольственного хаба как современной инфраструктурной платформы для переработки, хранения и дальнейшего экспорта украинской аграрной продукции на рынки Ближнего Востока и стран Глобального Юга.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества с учетом стратегической роли Объединенных Арабских Эмиратов как потенциального регионального лидера в странах Персидского залива.

Важно! Как отметил заместитель министра, создание агропродовольственных хабов рассматривается как стратегический элемент новой архитектуры продовольственной безопасности не только для Украины, но и для регионов Ближнего Востока и Африки. По его словам, инициатива имеет значительный инвестиционный потенциал и открывает возможности для реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью.

