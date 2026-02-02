Можно ли возвести ангар на земле сельскохозяйственного назначения
- На землях сельскохозяйственного назначения можно возводить ангары, если они функционально связаны с ведением сельскохозяйственной деятельности.
- Для законного строительства ангара необходимо получить разрешительную документацию в органе по вопросам архитектуры и градостроительства, а затем ввести объект в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности.
Большинство украинских землевладельцев отдают свои паи в аренду аграриям, однако некоторые обрабатывают землю сами. Их интересует вопрос, можно ли построить ангар для техники или хранения на сельхозземле.
Можно ли что-то строить на сельхозземле?
Юрист Глеб Дзюбановский рассказал в комментарии 24 Каналу, что построить на землях сельскохозяйственного назначения – не проблема. Проблема, по его словам, в том, сможете ли вы впоследствии оформить на такой объект законное право собственности.
Земельный кодекс Украины определяет категорию земли сельскохозяйственного назначения как ту, что предоставляется для производства сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной научно-исследовательской и учебной деятельности, а также размещения соответствующей производственной инфраструктуры.
Важно! Такая инфраструктура должна быть функционально связанной с ведением сельскохозяйственной деятельности. Другими словами, любой объект, задуманный на этой земле, должен обслуживать именно сельское хозяйство.
Юрист говорит, что согласно классификатора зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства экономики Украины, ангары относятся к нежилым сельскохозяйственным зданиям, выступающих производственной инфраструктурой, допустимой для размещения на землях сельскохозяйственного назначения.
Какие здания и где можно строить?
Категория земель сельскохозяйственного назначения включает девятнадцать видов целевого назначения земельных участков. Однако не на всех из них разрешается строительство соответствующей инфраструктуры.
К примеру, на землях для ведения личного крестьянского хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства или фермерского хозяйства разрешается строительство в том числе хозяйственных зданий и сооружений, включая ангары. В то время как целевое назначение земель "для огородничества" прямо запрещает такое строительство и позволяет только возведение временных сооружений для хранения инвентаря и защиты от непогоды,
– отмечает Глеб Дзюбановский.
Юрист отметил, что в случае если целевое назначение вашего земельного участка предусматривает возможность строительства нежилых сельскохозяйственных зданий, следующим шагом для законного строительства ангара является получение разрешительной документации в уполномоченном органе по вопросам архитектуры и градостроительства.
После этого возможен ввод объекта в эксплуатацию и государственная регистрация вашего права собственности на него.
Приватизированная земля тоже под угрозой: когда государство может забрать участок?
По законодательству Украины решение о возможном изъятии приватизированной земли принимают Кабмин или суд.
В случае незаконного использования земли компенсация не предоставляется.