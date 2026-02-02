Чи можна щось будувати на сільгоспземлі?

Юрист Глєб Дзюбановський розповів у коментарі 24 Каналу, що побудувати на землях сільськогосподарського призначення – не проблема. Проблема, за його словами, у тому, чи зможете ви згодом оформити на такий об'єкт законне право власності.

Читайте також Чи можна приватизувати землю без отримання згоди від сусідів

Глєб Дзюбановський Помічник юриста в ЮК "ВОЛХВ" Земельний кодекс України визначає категорію землі сільськогосподарського призначення як ту, що надається для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, а також розміщення відповідної виробничої інфраструктури.

Важливо! Така інфраструктура має бути функціонально пов'язаною із веденням сільськогосподарської діяльності. Іншими словами, будь-який об'єкт, задуманий на цій землі, мусить обслуговувати саме сільське господарство.

Юрист говорить, що згідно класифікатора будівель і споруд, затвердженого наказом Міністерства економіки України, ангари відносяться до нежитлових сільськогосподарських будівель, що виступають виробничою інфраструктурою, допустимою для розміщення на землях сільськогосподарського призначення.

Які будівлі та де можна будувати?

Категорія земель сільськогосподарського призначення включає дев'ятнадцять видів цільового призначення земельних ділянок. Проте не на всіх з них дозволяється будівництво відповідної інфраструктури.

До прикладу, на землях для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва чи фермерського господарства дозволяється будівництво у тому числі господарських будівель та споруд включно з ангарами. В той час як цільове призначення земель "для городництва" прямо забороняє таке будівництво та дозволяє лише зведення тимчасових споруд для зберігання інвентарю та захисту від непогоди,

– зазначає Глєб Дзюбановський.

Юрист наголосив, що у разі якщо цільове призначення вашої земельної ділянки передбачає можливість будівництва нежитлових сільськогосподарських будівель, наступним кроком для законного будівництва ангара є отримання дозвільної документації в уповноваженому органі з питань архітектури та містобудування.

Після цього можливе введення об'єкта в експлуатацію та державна реєстрація вашого права власності на нього.

Приватизована земля теж під загрозою: коли держава може забрати ділянку?