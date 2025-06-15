Какой срок аренды земли является оптимальным для заключения

Большинство владельцев земли в Украине сдают ее в аренду. Однако при заключении договора не все задумываются над тем, какой срок будет лучшим и удобным.

На сколько заключить договор, чтобы не пожалеть

От срока аренды зависит стабильность, доходность и даже безопасность как арендодателя или арендатора, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Минимальный срок аренды, предусмотренный законодательством составляет 7 лет, если речь о землях сельхозназначения для товарного производства (часть 1 статьи 93 Земельного кодекса Украины и часть 1 статьи 19 Закона Украины "Об аренде земли").

Максимальный срок составляет 50 лет. Оптимальным же является же является срок в 10 лет и более. Это будет гарантировать:

Защиту от рейдерства. Долгий срок – более стабильное право пользования.

Гарантированный возврат инвестиций. Особенно, если планируете капиталовложения: орошение, удобрения, семена, техника.

Удобство для банковских кредитов. Многие программы финансирования требуют договор аренды минимум на 7–10 лет.

Важно! Однако стоит запомнить, что оформление должно быть через госрегистрацию. Иначе – договор не будет иметь юридической силы. В договоре важно прописать механизм досрочного расторжения. Жизнь меняется, а земля – это стратегический ресурс.