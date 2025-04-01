Можно ли дарить арендованную землю: что нужно знать

Очень часто земля меняет своего владельца именно через процедуру дарения. Однако обычно земельный пай находится в аренде.

Можно ли дарить землю, которая находится в аренде

Дарение земли является одной из самых распространенных форм передачи права собственности, особенно между родственниками, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Но владелец не всегда знает, что делать, если земля уже передана в аренду и может ли ее владелец подарить участок и какие последствия это будет иметь для нового владельца.

Читайте также Можно ли потерять право на приватизацию земельного участка

Законодательство Украины позволяет владельцу земли передавать ее в собственность другому лицу, даже если она находится в аренде. Это означает, что владелец может оформить договор дарения, и право собственности перейдет к новому владельцу.

Важно! Согласно части 3 статьи 131 Земельного кодекса Украины земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть отчуждены по договору дарения, пожизненного содержания (ухода), наследственного договора только в пользу другого супруга, родственников (детей, родителей, родных (полнородных и неполнородных) братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, деда, бабы, внуков, правнуков, родных дяди и тети, племянницы и племянника, пасынка, падчерицы, отчима, мачехи).

Что будет с договором аренды земли

Главный нюанс – арендатор сохраняет все свои права, если иное прямо не предусмотрено договором. Смена собственника земли не аннулирует договор аренды. Новый собственник автоматически становится арендодателем и обязан соблюдать условия уже заключенного договора.

Это означает, что:

Арендатор может продолжать пользоваться землей.

Новый собственник не может просто так прекратить договор или изменить его условия, если это прямо не предусмотрено договором.

Таким образом, собственник имеет полное право подарить свой земельный участок, даже если он находится в аренде.