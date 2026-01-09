Какие сроки действия договоров аренды земли введены во время военного положения

Во время действия военного положения в сроках договоров по аренде земли сельскохозяйственного назначения есть определенные отличия от режима мирного времени. Впрочем общие нормы, действующие и без войны, остаются неизменными.

Какие сроки аренды действуют сейчас?

В период действия военного положения договоры аренды сельхозземель, срок действия которых закончился после введения в Украине 24 февраля 2022 военного положения, считаются возобновленными на 1 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Также для этого не требуется волеизъявления сторон таких договоров и внесения сведений о возобновлении договора в Государственный реестр вещных прав.

На все договоры аренды, в которых срок аренды заканчивается с 19 ноября 2022 года больше не распространяется норма об их автопролонгации на один год, следовательно их прекращение происходит в общем порядке.

Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если иное не установлено законом.

Обратите внимание! Срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может превышать 50 лет. Дата окончания действия договора аренды исчисляется от даты его заключения. Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.

После завершения строительства и принятия объекта в эксплуатацию добросовестный арендатор земельного участка, предоставленного для нужд строительства и обслуживания соответствующего объекта, имеет право на первоочередное заключение договора аренды земли на срок до 50 лет или прекращения действия договора аренды земли.

Важно! При передаче в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может быть меньше 7 лет.

Какие сроки аренды установлены для сельхозземель?

При передаче в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые являются земельными участками мелиорированных земель и на которых проводится гидротехническая мелиорация, срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может быть меньше 10 лет.

Обратите внимание! К договору аренды земли включается обязательство арендатора осуществлять инвестиции в развитие и модернизацию соответствующих мелиоративных систем и объектов инженерной инфраструктуры и способствовать их надлежащей эксплуатации.

При передаче в аренду сельскохозяйственных угодий, которые расположены в пределах горного отвода, предоставленного для разработки месторождения нефти или газа, срок действия договора аренды земельных участков определяется с учетом сроков начала строительства скважин и производственных сооружений, связанных с их эксплуатацией, на арендованном участке или на его части.

Лицо, которое управляет наследством, в составе которого есть земельный участок сельскохозяйственного назначения, не находящийся в аренде, имеет право передать такой участок в аренду на срок до момента государственной регистрации права собственности наследника на такой земельный участок или до вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным, о чем обязательно указывается в договоре аренды земельного участка.

Как возобновлять договор аренды?

Если срок действия договора аренды земельного участка закончился в день или после смерти арендодателя, но до государственной регистрации права собственности на земельный участок за новым владельцем (наследником), такой договор считается продленным (возобновленным) до момента государственной регистрации права собственности наследника или государственной регистрации права собственности на такой земельный участок по решению суда о признании наследства выморочным.

Важно! Договором аренды земли, договором об установлении земельного сервитута, договорами о предоставлении права пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд или для застройки может устанавливаться условие о возобновлении таких договоров.

Условие о возобновлении договора не может устанавливаться в договоре аренды земли, договоре об установлении земельного сервитута, договорах о предоставлении права пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд или для застройки относительно земельных участков государственной и коммунальной собственности, кроме случаев, если на таких земельных участках расположены здания или сооружения, находящихся в собственности пользователя или приобретателя права пользования земельным участком.

Какие есть еще особенности возобновления договора?

Если договор содержит условие о его возобновлении по истечении срока, на который он заключен, этот договор возобновляется на такой же срок и на таких же условиях. Возобновлением договора считается возобновление договора без совершения сторонами договора письменной сделки о его возобновлении в случае отсутствия заявления одной из сторон об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о возобновлении договора. Совершение других действий сторонами договора для его возобновления не требуется (статья 126-1 Земельный кодекс Украины).

Сторона договора, желающая воспользоваться правом отказа от возобновления договора не позднее чем за месяц до даты окончания действия такого договора, подает в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество заявление об исключении из этого реестра сведений о возобновлении договора.

В случае отсутствия заявления об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о возобновлении договора до даты окончания действия такого договора после наступления соответствующей даты окончания действия договора государственная регистрация вещного права продолжается на тот же срок.

Важно! Государственная регистрация прекращения права аренды земельного участка, переданного в аренду лицом, которое использует соответствующий земельный участок на праве эмфитевзиса, если такое прекращение произошло в связи с прекращением права эмфитевзиса, проводится без подачи соответствующего заявления заявителями одновременно с государственной регистрацией прекращения права эмфитевзиса.

