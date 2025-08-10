Владельцы земли в Украине часто сдают свои участки в аренду фермерам. Однако может случиться конфликтная ситуация, когда арендатор мог навредить земле, ухудшив ее качество.

Как доказать, что арендатор испортил землю?

Если вы передаете земельный участок в аренду, то важно не только правильно оформить договор, но и защитить свою землю от порчи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Если вы подозреваете, что арендатор ухудшил состояние почвы, не придерживался технологий или нарушил правила использования, есть определенная последовательность действий, что помогут это доказать.

Читайте также Сколько земли может приватизировать один человек в августе 2025 года

Для начала надо провести агрохимическое обследование земли. Самый эффективный способ – сделать анализ почвы до передачи в аренду и после завершения пользования. Сравнив показатели, вы сможете зафиксировать ухудшение плодородия, повышение уровня загрязнения или уменьшение гумуса. Агрохимический отчет должен быть оформлен официально и по стандартам, чтобы иметь юридическую силу в суде.

Важно! Ссылайтесь на условия договора. В типовом договоре аренды обычно есть пункт об обязательстве арендатора сохранять состояние почв и не допускать их истощения. Если арендатор это нарушил – есть основание для привлечения к ответственности.

Также необходимо собрать дополнительные доказательства:

Фото/видеофиксация: эрозия, засорение, сжигание стерни и тому подобное.

Акты местного совета, жалобы общины или проверки Госгеокадастра.

Показания свидетелей – соседей, других арендаторов, фермеров.

Если арендатор все отрицает – обращайтесь в суд

Если арендатор отказывается возмещать убытки, вы можете подать иск о взыскании ущерба.

Суд учитывает:

официальные выводы агролаборатории

наличие нарушений договора

нанесенный ущерб владельцу или общине

За значительное ухудшение состояния земли предусмотрена административная, а иногда – уголовная ответственность. Если вы подозреваете, что арендатор испортил землю – не медлите.