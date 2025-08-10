Власники землі в Україні часто здають свої ділянки в оренду фермерам. Однак може трапитись конфліктна ситуація, коли орендар міг нашкодити землі, погіршивши її якість.

Як довести, що орендар зіпсував землю?

Якщо ви передаєте земельну ділянку в оренду, то важливо не лише правильно оформити договір, а й захистити свою землю від псування, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Якщо ви підозрюєте, що орендар погіршив стан ґрунту, не дотримувався технологій або порушив правила використання, є певна послідовність дій, що допоможуть це довести.

Для початку треба провести агрохімічне обстеження землі. Найефективніший спосіб – зробити аналіз ґрунту до передачі в оренду і після завершення користування. Порівнявши показники, ви зможете зафіксувати погіршення родючості, підвищення рівня забруднення або зменшення гумусу. Агрохімічний звіт має бути оформлений офіційно та за стандартами, щоб мати юридичну силу в суді.

Важливо! Посилайтесь на умови договору. У типовому договорі оренди зазвичай є пункт про зобов'язання орендаря зберігати стан ґрунтів та не допускати їх виснаження. Якщо орендар це порушив – є підстава для притягнення до відповідальності.

Також необхідно зібрати додаткові докази:

Фото/відеофіксація: ерозія, засмічення, спалювання стерні тощо.

Акти місцевої ради, скарги громади або перевірки Держгеокадастру.

Показання свідків – сусідів, інших орендарів, фермерів.

Якщо орендар все заперечує – звертайтесь до суду

Якщо орендар відмовляється відшкодовувати збитки, ви можете подати позов про стягнення шкоди.

Суд враховує:

офіційні висновки агролабораторії

наявність порушень договору

завдану шкоду власнику або громаді

За значне погіршення стану землі передбачена адміністративна, а іноді – кримінальна відповідальність. Якщо ви підозрюєте, що орендар зіпсував землю – не зволікайте.