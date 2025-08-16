В Украине каждый собственник земли и постоянный землепользователь обязаны платить земельный налог. Аренда земли при этом не является исключением.

Должен ли арендодатель платить земельный налог?

В соответствии с законодательством Украины, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются, в частности, доход от предоставления имущества в аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Вид и размер налогов зависят от того, кто является арендодателем (физическое или юридическое лицо), а также от системы налогообложения.

Читайте также Каким образом доказать, что арендатор ухудшил качество вашей земли

Если арендатор – юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель (ФЛП) арендатор является налоговым агентом. Он удерживает из арендной платы нДФЛ и военный сбор и перечисляет их в бюджет, поэтому арендодатель эти налоги не уплачивает.

арендатор является налоговым агентом. Он удерживает из арендной платы нДФЛ и военный сбор и перечисляет их в бюджет, поэтому арендодатель эти налоги не уплачивает. Если арендатор – другое физическое лицо: арендодатель (собственник земли) самостоятельно декларирует полученный доход в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и уплачивает эти налоги.

Обратите внимание! Земельный налог уплачивают собственники земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи – физические лица. Таким образом, если арендатором является юридическим лицом или ФЛП, то уплата налогов за аренду возлагается именно на него как на налогового агента.