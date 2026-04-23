Дроны и санкции "помогают": как падает производство удобрений в России

Серия атак дронов нанесла ощутимый удар по российской индустрии удобрений. Повреждения заводов и логистические проблемы уже влияют на глобальный рынок.

Удары по заводам снижают производство

Атаки беспилотников в последние месяцы существенно повлияли на работу предприятий по производству удобрений в России, сообщает Reuters. Об этом заявил Андрей Мельниченко, основатель EuroChem.

Россия является одним из ключевых игроков на мировом рынке, обеспечивая около одной пятой торговли удобрениями. Впрочем, из-за повреждения инфраструктуры, внутренние ограничения и санкционное давление страна сталкивается с трудностями в наращивании производства.

Одним из самых показательных случаев стала атака на завод Acron "Дорогобуж", которая привела к временной потере около пяти процентов производственных мощностей. Это предприятие играет важную роль в выпуске аммиачной селитры и комплексных удобрений.

Несмотря на это, компании продолжают инвестировать в новые проекты. В частности, EuroChem строит новый комплекс в Ленинградской области, который должен значительно расширить производство аммиака и карбамида.

Глобальные риски для рынка удобрений

Проблемы не ограничиваются только Россией. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке и риски для логистики, в частности в районе Ормузского пролива, влияют на мировые поставки сырья для удобрений.

По оценкам экспертов, цены на основные виды удобрений уже демонстрируют рост. Больше всего страдает производство азотных удобрений, которое зависит от природного газа. Сбои в поставках газа в странах Персидского залива также могут иметь долгосрочные последствия.

Дополнительным фактором стала временная остановка экспорта аммиачной селитры из России. Это решение может еще больше разбалансировать рынок, учитывая значительную долю страны в мировых поставках.

Важно! В итоге совокупность факторов – от военных атак до логистических рисков – формирует новую волну нестабильности на глобальном рынке удобрений, что может повлиять и на аграрный сектор других стран.

