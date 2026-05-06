На Волыни построят гигантскую птицефабрику: производство вырастет в 5 раз

Агрохолдинг Avesterra Group планирует существенно увеличить производство курятины на Волыни. Мощности птицефабрики вырастут более чем в пять раз после масштабной достройки.

Мощности птицефабрики резко возрастут

Во Владимирском районе Волынской области планируют значительное расширение птицефабрики, входящей в структуру агрохолдинга Avesterra Group, сообщает Zaxid.net. Речь идет об увеличении объемов выращивания кур-бройлеров с 2,3 миллиона до 12,4 миллиона голов в год.

Сейчас производственный комплекс расположен в селе Когильное и занимает площадь 7,6 гектара. На территории работают 12 птичников и вспомогательная инфраструктура, которая обеспечивает полный цикл выращивания птицы.

Расширение предусматривает строительство новых производственных объектов на соседнем участке площадью 18,8 гектара. Благодаря этому общие мощности предприятия вырастут в 5,5 раза.

Новые птичники и инфраструктура

В рамках проекта планируется возвести еще 28 птичников, а также ряд вспомогательных объектов. В частности, в сообщении о плановой деятельности "Луцкой аграрной компании", входящей в состав холдинга говорится о складах для хранения комбикормов, санитарные пропускники и другую инфраструктуру, необходимую для стабильной работы комплекса.

Реализация проекта, по оценкам компании, окажет положительное влияние на регион. Ожидается создание новых рабочих мест, а также увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты за счет налогов.

Таким образом, расширение птицефабрики может стать одним из ключевых инвестиционных проектов в регионе и усилить позиции компании на рынке производства курятины.

Что известно об Avesterra Group?

Avesterra Group – это аграрный холдинг, который специализируется на производстве продукции птицеводства. В его структуру входят предприятия, обеспечивающие полный цикл – от выращивания птицы до переработки и реализации продукции.

Владельцем холдинга является бизнесовая семья Добкиных. Ее ключевые лица – бывшие украинские политики из Харькова Михаил и Дмитрий Добкины.

Компания активно инвестирует в расширение производственных мощностей и модернизацию инфраструктуры. В частности, через "Луцкую аграрную компанию" она развивает птицеводческое направление на западе Украины.

Увеличение производства на Волыни свидетельствует о намерениях холдинга наращивать присутствие на внутреннем рынке и повышать эффективность бизнеса даже в условиях военного времени.

Грузия открыла свой рынок для украинского мяса украинского мяса крупного рогатого скота и сопутствующих товаров.

Украинский экспорт свежей говядины вырос в 23 раза в первом квартале года по сравнению с прошлым годом.

По мороженой говядины, то в марте объемы экспорта составили 1,67 тысячи тонн, а выручка - около 7,37 миллиона долларов США. За январь–март Украина отгрузила 3,91 тысячи тонн такой продукции, что на 8% меньше в натуральном измерении, одновременно денежная выручка выросла на 13% и достигла 17,8 миллиона долларов США.