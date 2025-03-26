В Болгарии бойкот супермаркетов: люди обвиняют сети в завышении цен

Болгары, особенно в беднейших регионах страны, обвиняют супермаркеты в умышленном завышении цен на продукты питания. Власти вынуждены создавать государственные магазины с дешевыми продуктами.

Зачем нужны государственные магазины

Парламент Болгарии поддержал создание государственной сети магазинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv. Они будут продавать продукты питания по контролируемым ценам и с ограниченной наценкой.

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Это шаг стал реакцией на две волны общенациональных бойкотов сетей коммерческих супермаркетов, которые болгарские потребители обвиняют в умышленном завышении цен на продукты. Болгары жалуются, что супермаркеты снижают цены на узкий ассортимент товаров (15 – 20 товаров), а на остальные ставят слишком высокие наценки.

Бойкоты, по мнению болгар, должны были бы повлиять на ценовую политику сетей. Также было выдвинуто политическое требование – законодательно ограничить наценки на продукты на уровне 30%.

Повлияли ли протесты на цены

Протесты потребителей ударили по супермаркетам – первая волна, которая прокатилась в середине февраля, снизила их ежедневную выручку на 20%, вторая волна – на 30%.

Обратите внимание! Теперь правительство создаст торговую компанию с капиталом в 5 миллионов евро, которая будет контролироваться Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Магазины будут открыты в помещениях государственных почтовых отделений в небольших населенных пунктах, где пожилые люди получают пенсии.

Идею о государственных магазинах выдвинула парламентская группа ДПС-Новое начало, лидер которой, самый влиятельный олигарх Болгарии – Делян Пеевский, – находится под санкциями США и Великобритании за коррупцию, а политические оппоненты обвиняют его в фальсификации выборов.