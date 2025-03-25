Почему растут цены на все виды курицы

В течение большей части прошлого года цены на курятину были стабильными и почти не менялись, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако с середины февраля этого года цены стремительно поползли вверх.

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Так, еще в феврале куриная тушка стоила в среднем 85,60 гривны за килограмм, а сейчас цена уже выросла до 94,10 гривны за килограмм. Бедро с начала года подорожало в среднем со 114 гривен за килограмм до 125 гривен за килограмм. Куриное филе также подорожало буквально за месяц со 173 гривен за килограмм до 185 гривен за килограмм.

Важно! В целом резкий перелом цен на курятину произошел в середине февраля. Это произошло из-за увеличения стоимости кормов, что отразится на конечной цене готового продукта.

По словам аналитиков УКАБ, курятина выросла в цене из-за стабильно высокой стоимости кормов (цены на зерновые и масличные культуры продолжают восстанавливаться).

Какие цены на филе в магазинах

Специалисты УКАБ исследовали цены на куриное филе в крупнейших торговых сетях Украины:

Эпикур, 1 килограмм

Сильпо – 210 гривен;

– 210 гривен; Ашан – 211 гривен;

– 211 гривен; Novus – 219 гривен;

– 219 гривен; Мегамаркет – 272 гривны;

– 272 гривны; Metro – 208 гривен;

Наша Ряба, 1 килограмм

Ашан – 219 гривен;

– 219 гривен; Novus – 224 гривны;

– 224 гривны; Мегамаркет – 275 гривен;

– 275 гривен; Metro – 219 гривен;

Филе, 1 килограмм