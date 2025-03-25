Чому ростуть ціни на всі види курки

Протягом більшої частини минулого року ціни на курятину були стабільними і майже не змінювались, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак з середини лютого цього року ціни стрімко поповзли угору.

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Так, ще у лютому куряча тушка коштувала у середньому 85,60 гривні за кілограм, а зараз ціна вже зросла до 94,10 гривні за кілограм. Стегно з початку року подорожчало у середньому зі 114 гривень за кілограм до 125 гривень за кілограм. Куряче філе також подорожчало буквально за місяць зі 173 гривень за кілограм до 185 гривень за кілограм.

Важливо! Загалом різкий злам цін на курятину відбувся у середині лютого. Це відбулося через збільшення вартості кормів, що відобразиться на кінцевій ціні готового продукту.

За словами аналітиків УКАБ, курятина зросла в ціні через стабільно високу вартість кормів (ціни на зернові та олійні культури продовжують відновлюватися).

Які ціни на філе у магазинах

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на куряче філе у найбільших торгівельних мережах України:

Епікур, 1 кілограм

Сільпо – 210 гривень;

– 210 гривень; Ашан – 211 гривень;

– 211 гривень; Novus – 219 гривень;

– 219 гривень; Мегамаркет – 272 гривні;

– 272 гривні; Metro – 208 гривень;

Наша Ряба, 1 кілограм

Ашан – 219 гривень;

– 219 гривень; Novus – 224 гривні;

– 224 гривні; Мегамаркет – 275 гривень;

– 275 гривень; Metro – 219 гривень;

Філе, 1 кілограм