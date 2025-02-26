Що відбувається на ринку курятини та які прогнози цін

За минулий, 2024 рік різні види курятини подорожчали на 2 – 7%, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Український клуб аграрного бізнесу". Однак, можна сказати, що ціни протягом року трималися на доволі стабільному рівні.

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Куряче стегно, за оцінками аналітиків, подорожчало за місяць на 4% і становить нині у середньому 119 гривень. Куряча тушка протягом останнього часу тримала незмінну вартість у 85,6 гривні за кілограм. Філе ж дещо здешевшало за місяць: падіння ціни склало 1%.

Зверніть увагу! Наразі ж курятина, завдяки стабільним поставкам і високій конкурентності серед виробників, також демонструє відносну стабільність цін. Проте, на думку аналітиків УКАБ, існує вплив збільшення вартості кормів, що відобразиться на кінцевій ціні готового продукту.

Які ціни на куряче філе у магазинах

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на філе курки у найбільших торгівельних мережах України:

Епікур, гривні за кілограм

Сільпо – 209;

– 209; Ашан – 208;

– 208; Novus – 209;

– 209; Мегамаркет – 247;

– 247; Metro – 208;

Наша Ряба, гривні за кілограм

АТБ – 208;

– 208; Сільпо – 208;

– 208; Ашан – 219;

– 219; Novus – 249;

– 249; Мегамаркет – 208;

Філе, гривні за кілограм