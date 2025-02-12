Яка причина здешевшання м'яса у світі

Тенденція щодо здешевшання м'ясної продукції зумовлена ​​падінням світових цін на баранину, свинину та м'ясо птиці, передає 24 Канал із посиланням на звіт ФАО. Це падіння цін переважувало зростання котирувань яловичини.

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Через зменшення попиту після новорічних свят дещо подешевшала баранина. Ціни на свинину також знизилися через падіння котирувань у Європейському Союзі, де внаслідок спалаху ящуру в Німеччині деякі ключові країни-імпортери заборонили імпорт. Це стало причиною надмірної пропозиції й ускладнилося затоваренням внаслідок закриття скотобоєнь у період новорічних свят.

Водночас дещо знизилися ціни на м'ясо птиці через достатню пропозицію, особливо з боку Бразилії, де сприятливі ціни на корми підштовхнули зростання виробництва.

Зверніть увагу! Світові ціни на яловичину, навпаки, зросли за умов стабільно високого імпортного попиту на ключових ринках.

ФАО наголошує, що більшість цін для розрахунку індексу цін на м'ясо ФАО було невідомо на момент підрахунку й опублікування. Тому вартісне значення індексу цін на м'ясо ФАО за останні місяці отримано на основі поєднання прогнозованих і фактичних цін.