Цены на картофель сейчас снижаются на рынках и в магазинах благодаря началу массовой уборки урожая. Кроме того, покупатели стали более требовательными к качеству картофеля.

С начала текущей недели цены на картофель в Украине начали постепенно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Как отмечают аналитики, основной причиной таких тенденций стал старт уборочных работ в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок картофеля поздних сортов на внутренний рынок.

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодня отпускные цены на картофель уже варьируются в пределах 9 – 16 гривен за килограмм (22 – 39 центов за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особых усилий удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция имеет не очень хороший спрос. В основном относительно неплохо продаются крупные оптовые партии этой продукции среднего калибра.

Важно! Аналитики отмечают, что на данный момент картофель на рынке Украины уже стоит в среднем на 18% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом участники рынка настроены пессимистично. По их словам, учитывая достаточно большие объемы картофеля на рынке рассчитывать на рост цен в ближайшее время не приходится.

