Укрепление цен на американскую сою прямо влияет на украинских производителей

Рынок сои находился в ожидании договоренностей США и Китая. Из-за этого заметно выросли цены на сою, что непосредственно влияет на украинских производителей.

Американская соя повлияет на украинских производителей

Соевый комплекс в течение недели находился в эйфории ожидаемых договоренностей между США и Китаем по закупкам американской сои, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Spike Brokers. Укрепление цен на американскую сою имеет прямое влияние на ценообразование украинской сои, по крайней мере через пересечение общих рынков сбыта.

Основным рынком реализации остается Европа, которая ежегодно импортирует 15 – 20 миллионов тонн сои, львиную долю которой обеспечивают Южная и Северная Америка. Котировки американской сои на бирже CME (Чикаго) на прошлой неделе получили толчок к наибольшему месячному росту за последние четыре года – более 10%.

В Украине уже собрано около 4 миллионов тонн сои, ожидается внутренняя переработка на уровне 2,5 миллиона тонн и экспорт около 3 миллионов тонн.

Обратите внимание! Спотовый индекс цены сои ГМО на экспорт с поставкой в течение 30 дней повысился на 2 доллара без НДС по сравнению с пятницей на прошлой неделе – до 399 долларов. Спотовый индекс цены сои ГМО для переработки остался без изменений – 440 долларов с НДС. Премия за сою не-ГМО остается стабильной – 40 – 45 долларов относительно цены на сою ГМО.

