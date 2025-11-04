Зміцнення цін на американську сою прямо впливає на українських виробників

Ринок сої перебував у очікуванні домовленостей США та Китаю. Через це помітно зросли ціни на сою, що безпосередньо впливає на українських виробників.

Американська соя вплине на українських виробників

Соєвий комплекс протягом тижня перебував в ейфорії очікуваних домовленостей між США та Китаєм щодо закупівель американської сої, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків Spike Brokers. Зміцнення цін на американську сою має прямий вплив на ціноутворення української сої, принаймні через перетин спільних ринків збуту.

Основним ринком реалізації залишається Європа, яка щороку імпортує 15 – 20 мільйонів тонн сої, левову частку якої забезпечують Південна та Північна Америка. Котирування американської сої на біржі CME (Чикаго) минулого тижня отримали поштовх до найбільшого місячного зростання за останні чотири роки – понад 10%.

В Україні вже зібрано близько 4 мільйони тонн сої, очікується внутрішня перероблення на рівні 2,5 мільйона тонн та експорт близько 3 мільйони тонн.

Зверніть увагу! Спотовий індекс ціни сої ГМО на експорт із постачанням протягом 30 днів підвищився на 2 долари без ПДВ порівняно з п'ятницею минулого тижня – до 399 доларів. Спотовий індекс ціни сої ГМО для переробки залишився без змін – 440 доларів із ПДВ. Премія за сою не-ГМО залишається стабільною – 40 – 45 доларів відносно ціни на сою ГМО.

