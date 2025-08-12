Большинство экспертов сходится во мнении, что в этом году качество фруктов будет невысокое. Особенно пострадали от весенней погоды яблоки, персики, земляника и другие фрукты.

Почему фрукты дорогие и не очень качественные?

Урожай фруктов и ягод в Украине в этом году не самый лучший, сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Яблоки сейчас самые дорогие за всю историю независимости, а почти все персики – импортные.

У нас 10% облепихи после заморозков пропало вообще, поэтому, по ягодам мы видим тенденцию снижения урожая где-то процентов на 30% по сравнению с прошлым годом. Мы только сейчас начинаем собирать первые ягоды ежевики, она очень задержалась с развитием из-за погоды,

– рассказал фермер Сергей Леонов из Киевской области.

В этом году также сильно пострадали украинские персики, поэтому сейчас 90% фруктов на украинском рынке – импортные. Кроме этого, плохой и урожай земляники, невысокое качество у нынешней малины и голубики.

Что будет с ценами на яблоки?

Что же касается яблок, то прошлогоднего урожая хватило только до Нового года, ведь в Украине существует нехватка хранилищ для хранения яблок. Начался импорт – и цена взлетела до нынешних более 100 гривен за килограмм, что в три раза дороже прошлогодних цен. Эксперт Александр Хорев говорит, что яблоки сейчас очень дорогие по сравнению с прошлым годом, и даже за всю историю независимости.

Даже сегодня яблоки ранних сортов достаточно дорогие, потому что поддержку ценам оказало отсутствие нормальных объемов. Поэтому мы надеемся, что существенных катаклизмов не будет – и наши садоводы соберут достаточно урожая, а площадь под это есть, то и яблоко станет более доступным,

– отметил Хорев.

Обратите внимание! Аналитик УКАБ Максим Гопка, в свою очередь, рассказал, что Украина традиционно может обеспечить свои потребности в яблоках и обеспечивает внешние рынки. "Однако, из-за ранних заморозков и влияния неблагоприятных погодных условий урожай может быть несколько хуже. Груши и сливы имеют аналогичную ситуацию".