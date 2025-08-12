Більшість експертів сходиться на думці, що цьогоріч якість фруктів буде невисока. Особливо постраждали від весняної погоди яблука, персики, суниця та інші фрукти.

Чому фрукти дорогі і не дуже якісні?

Врожай фруктів та ягід в Україні цьогоріч не найкращий, повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske. Яблука зараз найдорожчі за всю історію незалежності, а майже всі персики – імпортні.

У нас 10% обліпихи після заморозків пропало взагалі, тому, щодо ягід ми бачимо тенденцію зниження врожаю десь відсотків на 30% порівняно з минулим роком. Ми тільки зараз починаємо збирати перші ягоди ожини, вона дуже затрималася з розвитком через погоду,

– розповів фермер Сергій Леонов із Київщини.

Цього року також сильно постраждали українські персики, тому наразі 90% фруктів на українському ринку – імпортні. Крім цього, поганий і врожай суниці, невисока якість у цьогорічної малини та лохини.

Що буде з цінами на яблука?

Що ж до яблук, то торішнього врожаю вистачило лише до Нового року, адже в Україні існує брак сховищ для зберігання яблук. Почався імпорт – і ціна злетіла до нинішніх понад 100 гривень за кілограм, що в три рази дорожче за тогорічні ціни. Експерт Олександр Хорев каже, що яблука наразі дуже дорогі в порівнянні з минулим роком, та навіть за всю історію незалежності.

Навіть сьогодні яблука ранніх сортів досить дорогі, бо підтримку цінам надала відсутність нормальних обсягів. Тому ми сподіваємося, що суттєвих катаклізмів не буде – і наші садівники зберуть достатньо врожаю, а площа під це є, то і яблуко стане більш доступним,

– зазначив Хорев.

Зверніть увагу! Аналітик УКАБ Максим Гопка, в свою чергу, розповів, що Україна традиційно може забезпечити свої потреби в яблуках та забезпечує зовнішні ринки. "Однак, через ранні заморозки та впливи несприятливих погодних умов врожай може бути дещо гіршим. Груші та сливи мають аналогічну ситуацію".