Где на Спаса купить яблоки подешевле?

Традиционно на Яблочный Спас на столах украинцев можно встретить как сами яблоки, так и блюда, приготовленные из них, сообщает 24 Канал. Однако в этом году яблоки на этот праздник намного дороже, чем обычно, что заставляет поискать более выгодные варианты.

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В начале августа средняя стоимость яблока украинского составляет 87,63 гривны за килограмм. На рынке "Шувар" стоимость яблок достигает 110,40 гривны за килограмм. Журналисты 24 Канала исследовали цены на этот фрукт в популярных магазинах страны:

Megamarket 108,90 гривны;

Auchan 79,00 гривны;

Novus 74,99 гривны;

АТБ 93,95 гривны;

Сильпо 66,70 гривны.

Обратите внимание! Несмотря на то, что яблоки в этом сезоне довольно дорогие, все равно их можно найти подешевле. Хотя, в 2024 году средняя стоимость яблок составляла 33,51 гривны за килограмм, что более чем в 2,5 раза меньше, чем сейчас. Больше всего на стоимость яблока повлияло весеннее похолодание.