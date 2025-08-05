Сколько стоят фрукты накануне Яблочного Спаса?

Уже завтра, 6 августа украинцы будут праздновать Преображение, которое еще называют Яблочным Спасом, передает 24 Канал. К этому празднику обычно как готовят свежие фрукты, так и пекут пироги с яблоками, грушами и другими фруктами.

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Самый популярный фрукт этого праздника, яблоко ранних сортов, подешевело на прошлой неделе благодаря росту предложения. Отпускные цены на него на рынке составляют 55 – 65 гривен за килограмм. По той же причине начал дешеветь виноград (с 175 – 250 до 160 – 220 гривен за килограмм).

Цены на ягоды и фрукты, по данным аналитиков EastFruit, изменились разнонаправленно. Земляника садовая подешевела (140 – 220 гривен за килограмм), а малина подорожала (с 130 – 180 до 170 – 220 гривен за килограмм). Диапазон цен на ежевику сузился (180 – 230 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Сбор голубики достиг пика, что заставляет продавцов и дальше снижать отпускные цены (с 150 – 230 до 100 – 160 гривен за килограмм). Черная смородина начала продаваться дороже, а смородина продолжает дешеветь. Косточковые фрукты за исключением вишни подешевели. Начала дорожать дыня (с 25 – 35 до 26 – 40 гривен за килограмм). В сегменте импортной продукции снизилась стоимость банана и сузился диапазон цен на апельсин.