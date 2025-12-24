Цена снизилась до 1,5 гривны за килограмм: в Украине продолжает дешеветь популярный овощ

В Украине на плодоовощном рынке продолжают снижаться цены на некоторые продукты, и капуста дешевеет едва ли не больше других овощей. Стоимость снижается, в том числе и из-за больших запасов в хранилищах и недостаточного спроса.

Цены на капусту продолжили падать

Как сообщают аналитики, в течение прошлой недели торгово-закупочная деятельность на рынке белокочанной капусты в Украине, по-прежнему, имела неактивный характер, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Интерес к закупкам, по словам участников рынка, продолжал снижаться, что объяснялось большими объемами капусты на рынке.

На текущей неделе владельцы необорудованных хранилищ активно распродавали запасы, поскольку из-за теплой погоды качество капусты начало стремительно ухудшаться. Цены на такую продукцию производители готовы были снижать до 1,5 гривны за килограмм (0,04 доллара за килограмм).

В то же время качественную капусту фермеры не соглашались продавать дешевле 2 – 8 гривен за килограмм (0,05 – 0,19 доллара за килограмм), что в среднем на 23% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Ситуация, сложившаяся, беспокоит украинских фермеров, которые имеют запасы качественной капусты. Сейчас они не спешат реализовывать свою продукцию, поскольку надеются на более высокие цены и предпочитают воздерживаться от продажи. Эксперты добавляют, что на сегодня капуста в Украине предлагается уже в среднем на 85% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Это общим увеличением производства этой продукции страны.

Важно! Также специалисты напоминают, что многие хозяйства в текущем году приняли решение увеличить площади под капустой. Кроме того, во многих случаях качество капусты в этом сезоне пострадало из-за неблагоприятных погодных условий. Такая продукция не подлежит длительному хранению, в связи с чем фермеры сегодня вынуждены сбывать достаточно большие объемы некондиционной капусты.

