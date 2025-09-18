Несмотря на глобальные тенденции к удешевлению кукурузы, в Украине эта культура остается довольно дорогой. Кроме того, украинским производителям нужно будет постараться, чтобы реализовать свою продукцию на внешнем рынке.

Украинская кукуруза не дешевеет несмотря на тенденции

Экспортная стоимость украинской кукурузы держится на уровне 9 250–9 350 гривен за тонну (197–203 доллара за тонну) с доставкой в черноморские порты, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroWeek.

Обратите внимание! Несмотря на снижение мировых цен, существенного удешевления в ближайшее время не ожидают, поскольку США и Бразилия прогнозируют рекордные урожаи этой культуры.

На глобальном же рынке кукурузы на цены сейчас давят рекордные урожаи:

В Бразилии прогноз сбора кукурузы повышен до 139,7 млн тонн, что еще больше усиливает конкуренцию на мировом рынке.

На бирже в Чикаго фьючерсы остаются на уровне 165 долларов за тонну, в Париже – 217,5 доллара за тонну.

Покупатели отдают предпочтение более дешевой южноамериканской кукурузе. В частности, Южная Корея недавно приобрела 63 тысячи тонн по цене 232,1 доллара за тонну.

Важно! Для Украины остается открытым вопрос реализации урожая. Даже если Европейский Союз увеличит квоту на импорт кукурузы до 1 миллиона тонн, это не решит проблему полностью, ведь прогнозируемый экспорт составляет 25–26 миллионов тонн.

