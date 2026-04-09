Украинские яблоки под давлением импорта: стоит ли ждать падения цен

Украинский рынок яблок входит в критическую фазу: качество продукции ухудшается, а спрос остается слабым. На этом фоне эксперты предупреждают о риске резкого снижения цен в конце сезона.

Качество яблок ухудшается: в чем причина?

Ситуация на рынке яблок все больше настораживает участников отрасли, сообщает EastFruit. Ухудшение качества продукции в хранилищах вместе с вялым спросом формируют предпосылки для ценового проседания уже в ближайшее время.

По словам руководителя компании USPA Fruit Владимира Гуржия, ключевой проблемой стала уборка части урожая во время длительных дождей, что негативно повлияло на лежкость плодов и их способность выдерживать транспортировку.

В результате яблоки, которые сейчас выходят из холодильников, в частности из хранилищ с регулируемой газовой средой, имеют худшие товарные характеристики. Речь идет о пониженной транспортабельности и коротком сроке реализации, что заставляет производителей быстрее продавать продукцию.

Импорт давит на цены: рынок в критической фазе

Дополнительное давление на рынок создает внешний фактор. Польские яблоки уже активно заходят в Украину, предлагаясь по конкурентным ценам и почти не уступая по качеству отечественной продукции.

В то же время внутренние цены по тендерам крупных торговых сетей колеблются в пределах от 26 до 36 гривен за килограмм. Такой широкий диапазон свидетельствует о неравномерности предложения: часть производителей пытается как можно быстрее распродать остатки, и количество таких игроков будет только расти.

Обратите внимание! По словам экспертов, при таком сценарии снижение цен выглядит вполне вероятным. Особенно, если рынок не успеет поглотить имеющиеся объемы продукции до завершения сезона.

