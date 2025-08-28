В Украине стремительно дешевеют яблоки: что этому способствует
- Украинские производители снижают цены на яблоки из-за низкого спроса и увеличения предложения осенних сортов, которые не подлежат длительному хранению.
- Цены на яблоки сейчас вдвое выше, чем в прошлом году, из-за снижения валового сбора, но ожидается дальнейшее снижение цен до зимы.
Украинские производители продолжают интенсивно снижать цены на яблоки. На рынок поступают яблоки, не пригодные для длительного хранения.
Цены на яблоки продолжают падать
Сейчас на украинском рынке низкий спрос на яблоки и увеличение предложения яблок осенних сортов, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это заставляет украинских садоводов в очередной раз снижать отпускные цены в данном сегменте.
Так, на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по цене 30 – 40 гривен за килограмм (72 – 97 центов за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.
На сегодня в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для длительного хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в максимально сжатые сроки и снижают опускные цены на эту продукцию.
Обратите внимание! Однако, несмотря на снижение цен, яблоки на рынке Украины сейчас предлагают к продаже вдвое дороже, чем за аналогичный прошлогодний период. Такую ценовую тенденцию отраслевые специалисты объясняют снижением валового сбора яблок в стране.
Что будет с ценами на яблоки дальше?
- Цены на яблоки летних сортов в Украине снижаются из-за низкого спроса, несмотря на начало сбора нового урожая.
- Стоимость в Украине в этом сезоне достигала 100 гривен за килограмм из-за хранения в холодильниках с дорогой электроэнергией и недостатка качественных яблок.
- Ожидается, что цены на яблоки снизятся ниже 30 – 40 гривен за килограмм, но зимой могут вырасти до 70-80 гривен за килограмм.