Украинские производители продолжают интенсивно снижать цены на яблоки. На рынок поступают яблоки, не пригодные для длительного хранения.

Цены на яблоки продолжают падать

Сейчас на украинском рынке низкий спрос на яблоки и увеличение предложения яблок осенних сортов, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это заставляет украинских садоводов в очередной раз снижать отпускные цены в данном сегменте.

Читайте также Некоторые овощи в Украине начали дорожать: как изменились цены за неделю

Так, на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по цене 30 – 40 гривен за килограмм (72 – 97 центов за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

На сегодня в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для длительного хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в максимально сжатые сроки и снижают опускные цены на эту продукцию.

Обратите внимание! Однако, несмотря на снижение цен, яблоки на рынке Украины сейчас предлагают к продаже вдвое дороже, чем за аналогичный прошлогодний период. Такую ценовую тенденцию отраслевые специалисты объясняют снижением валового сбора яблок в стране.

Что будет с ценами на яблоки дальше?