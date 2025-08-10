Цена может быть больше: почему на самом деле малина и голубика стоят так дорого
- Высокие цены на малину и голубику вызваны снижением урожайности из-за плохих погодных условий.
- Рост себестоимости производства, повышение стоимости удобрений и электроэнергии также повлияли на стоимость ягод.
Многие украинцы заметили, что в этом году стоимость малины и голубики достаточно высока. Цены значительно выше чем в прошлом году.
Почему такие высокие цены на малину и голубику?
Аналитик Максим Гопка отмечает, что причиной высокой цены на ягоды является весомое снижение урожайности, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Читайте также Какая рыба клюет на хлеб: эта наживка обеспечит удачную рыбалку
Небольшой урожай, в свою очередь, стал следствием плохих погодных условий. Также уменьшилось количество ягод из-за вредителей.
Кроме этого, малину и голубику собирают вручную, что повышает затраты на сбор.
Также на рост стоимости ягод повлияли:
- увеличение себестоимости производства (в частности, из-за повышения стоимости удобрений);
- подорожание электроэнергии.
Обратите внимание! Стоит отметить, что сейчас есть высокий спрос на замороженные ягоды для экспорта. Именно это усилило на внутреннем рынке конкурентность.