Осенью в Украине актуальным является вопрос подорожания картофеля. От цен на этот овощ зависит то, будут ли украинцы закупать его впрок и что будут есть зимой.

Будет ли дорожать картофель этой осенью?

После прошлогодних ценовых качелей, когда из-за дефицита на рынке стоимость картофеля ощутимо выросла, сейчас потребители внимательно следят за новым урожаем и прогнозами производителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коммерсант Украинский". Эксперты отрасли говорят, что готовиться к подорожанию осенью не стоит, ведь объективных причин для роста стоимости картофеля нет.

Член директоров Украинской ассоциации производителей картофеля картофеля, председатель ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко отметил, что причины для поднятия цен на картофель отсутствуют.

Никаких причин для поднятия цен на картофель нет, от слова вообще. Урожай сформирован, идет уборка картофеля. Если не будет никаких катаклизмов каких-то, например, дожди затяжные на 3 недели или морозы какие-то до 5 – 10 градусов. То есть, если такого не будет, то никаких предосторожностей для того, чтобы цены на картофель выросли, объективно, я не вижу",

– отмечает эксперт.

По его словам, урожай примерно на уровне прошлого года или где-то на 10 – 15% лучше, но больше посажено, увеличены площади полей.

Также Сергей Рыбалко говорит, что в Европе очень хороший урожай, а он очень сильно давит на украинский рынок: "То есть, сейчас много бюджетных заготовок, в том числе те, кто работают на армию, делают закупки польского картофеля. Поэтому, такого дефицита, как в прошлом году, его не будет".

