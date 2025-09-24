Почему цены на картофель падают?

С начала сентября огородники и производители картофеля значительно снизили цены благодаря хорошему урожаю нынешнего сезона, что позволило фермерам продавать в розницу по 9 – 16 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

На снижение цен также повлияло увеличение поставок картофеля поздних сортов на внутренний рынок. Отпускные цены на картофель уже в среднем на 10% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особых усилий удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована,

– говорят аналитики.

Во второй половине сентября наблюдается небольшой рост цен, связанный с логистическими затратами и подготовкой к хранению урожая. Средняя цена поднялась до 16 гривен за килограмм в большинстве супермаркетов, хотя в начале месяца была несколько ниже. Причиной такого ценового давления стало увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Это, вместе с хорошим урожаем, создало избыток предложения на рынке.

Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что значительного роста цен на картофель в октябре не будет, но и существенного удешевления ожидать не стоит. Предполагается, что оптовая стоимость будет оставаться в диапазоне 12–18 гривен за килограмм, а розничная - 20–26 гривен за килограмм.

Сколько стоит картофель в супермаркетах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в популярных супермаркетах Украины:

Картофель, 1 килограмм

Metro 13,80 гривны;

Auchan 14,90 гривны;

Megamarket 18,90 гривны;

АТБ 12,95 гривны;

Сильпо 17,10 гривны;

Varus 14,70 гривны;

Картофель розовый, 1 килограмм

Auchan 19,90 гривны;

Novus 29,99 гривны;

Сильпо 11 гривен;

Metro 19,90 гривны.

