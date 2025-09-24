Чому ціни на картоплю падають?

З початку вересня городники та виробники картоплі значно знизили ціни завдяки гарному врожаю цьогорічного сезону, що дозволило фермерам продавати у роздріб по 9 – 16 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

На зниження цін також вплинуло збільшення постачання картоплі пізніх сортів на внутрішній ринок. Відпускні ціни на картоплю вже в середньому на 10% дешевше порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Фермери повідомляють, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо минулого року без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція дуже слабо затребувана,

– говорять аналітики.

У другій половині вересня спостерігається невелике зростання цін, пов'язане з логістичними витратами та підготовкою до зберігання врожаю. Середня ціна піднялася до 16 гривень за кілограм у більшості супермаркетів, хоча на початку місяця була дещо нижчою. Причиною такого цінового тиску стало збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Це, разом із гарним врожаєм, створило надлишок пропозиції на ринку.

Зверніть увагу! Експерти прогнозують, що значного зростання цін на картоплю у жовтні не буде, але й істотного здешевлення очікувати не варто. Передбачається, що гуртова вартість залишатиметься в діапазоні 12–18 гривень за кілограм, а роздрібна — 20–26 гривень за кілограм.

Скільки коштує картопля у супермаркетах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у популярних супермаркетах України:

Картопля, 1 кілограм

Metro 13,80 гривні;

Auchan 14,90 гривні;

Megamarket 18,90 гривні;

АТБ 12,95 гривні;

Сільпо 17,10 гривні;

Varus 14,70 гривні;

Картопля рожева, 1 кілограм

Auchan 19,90 гривні;

Novus 29,99 гривні;

Сільпо 11 гривень;

Metro 19,90 гривні.

