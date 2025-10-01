Восени в Україні актуальним є питання здорожчання картоплі. Від цін на цей овоч залежить те, чи будуть українці закуповувати її про запас і що будуть їсти взимку.

Чи буде дорожчати картопля цієї осені?

Після торішніх цінових гойдалок, коли через дефіцит на ринку вартість бульби відчутно зросла, нині споживачі уважно стежать за новим врожаєм і прогнозами виробників, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Комерсант Український". Експерти галузі говорять, що готуватися до подорожчання восени не варто, адже об'єктивних причин для росту вартості картоплі немає.

Член директорів Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко зазначив, що причини для підняття цін на картоплю відсутні.

Ніяких причин для підняття цін на картоплю немає, від слова взагалі. Врожай сформований, йде збирання картоплі. Якщо не буде ніяких катаклізмів якихось, наприклад, дощі затяжні на 3 тижні чи морози якісь до 5 – 10 градусів. Тобто, якщо такого не буде, то ніяких пересторог для того, щоб ціни на картоплю зросли, об'єктивно, я не бачу",

– зазначає експерт.

За його словами, врожай приблизно на рівні минулого року чи десь на 10 – 15% краще, але більше посаджено, збільшені площі полів.

Також Сергій Рибалко говорить, що в Європі дуже гарний врожай, а він дуже сильно тисне на український ринок: "Тобто, зараз багато бюджетних заготівель, в тому числі ті, хто працюють на армію, роблять закупки польської картоплі. Тому, такого дефіциту, як минулого року, його не буде".

