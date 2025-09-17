Цены на кофе на международных биржах снова приближаются к историческому максимуму. В то же время запасы сертифицированной арабики на складах постепенно уменьшаются.

Цены на арабику растут

Фьючерсы на кофе колебались вблизи исторического максимума в условиях нестабильной торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это происходит, поскольку рыночные спекулянты сделали ставку на опасения, что тарифы и засуха приведут к уменьшению поставок со стороны ведущего производителя Бразилии.

Интересно! Самый активный контракт на арабику в Нью-Йорке во вторник достиг отметки в 4,24 доллара за фунт – чуть ниже исторического максимума в 4,2995 доллара, достигнутого в феврале. Фьючерсы выросли примерно на 50% с начала августа, что подтверждается опасениями, что бразильских поставок не хватит для полного пополнения сокращаемых запасов.

Рост цены выше 4 долларов был обусловлен покупательской активностью рыночных спекулянтов в условиях низкого объема, согласно примечанию трейдера I&M Smith Ltd. Растущий импульс вызвал еще больше покупок, "при отсутствии активности продаж для удовлетворения роста".

Спекулятивные покупки выросли, "особенно после публикации данных об экспорте из Бразилии за август и дальнейшего падения запасов сертифицированной арабики. Поставки из Бразилии в целом падают в большинстве направлений, но мы наблюдаем резкое падение в США из-за тарифов,

– отмечает аналитик Hedgepoint Global Markets Лалеска Мода.

Запасы арабики на складах, контролируемых биржей, упали до самого низкого уровня с апреля 2024 года, что подчеркивает ограниченность поставок. Между тем рынок остается настороженным относительно прогнозов погоды в Бразилии. Кофейный трейдер Sucafina SA на этой неделе наблюдает нормальное сезонное возвращение к бразильскому сезону дождей.

Однако, согласно отчету метеоролога Climatempo Надиары Перейры, пока ожидается, что дожди будут слишком редкими, чтобы восстановить влажность почвы в регионах выращивания кофе на юго-востоке.

Обратите внимание! В понедельник Межконтинентальная биржа повысила свои маржинальные требования для контрактов на арабику, что стало стандартным шагом в ответ на высокую волатильность рынка, которая может сделать для трейдеров дороже удержание позиций. Новые маржинальные требования для самого активного декабрьского контракта теперь превышают 10 000 долларов США, что на 13% больше предыдущего уровня.

Из-за высоких цен на кофе начали стремительно развиваться альтернативы