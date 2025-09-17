Ціни на каву на міжнародних біржах знову наближаються до історичного максимуму. Водночас запаси сертифікованої арабіки на складах поступово зменшуються.

Ціни на арабіку зростають

Ф'ючерси на каву коливалися поблизу історичного максимуму в умовах нестабільної торгівлі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Це відбувається, оскільки ринкові спекулянти зробили ставку на побоювання, що тарифи та посуха призведуть до зменшення постачання з боку провідного виробника Бразилії.

Читайте також Понад мільярд гривень втрат: кожна третя тонна кави возиться в Україну незаконно

Цікаво! Найактивніший контракт на арабіку в Нью-Йорку у вівторок досяг позначки в 4,24 долара за фунт – трохи нижче історичного максимуму в 4,2995 долара, досягнутого в лютому. Ф'ючерси зросли приблизно на 50% з початку серпня, що підтверджується побоюваннями, що бразильських постачань не вистачить для повного поповнення скорочуваних запасів.

Зростання ціни вище 4 доларів було зумовлене купівельною активністю ринкових спекулянтів в умовах низького обсягу, згідно з приміткою трейдера I & M Smith Ltd. Зростаючий імпульс спричинив ще більше покупок, "при відсутності активності продажів для задоволення зростання".

Спекулятивні покупки зросли, "особливо після публікації даних про експорт з Бразилії за серпень та подальшого падіння запасів сертифікованої арабіки. Поставки з Бразилії загалом падають до більшості напрямків, але ми спостерігаємо різкіше падіння до США через тарифи,

– зазначає аналітик Hedgepoint Global Markets Лалеска Мода.

Запаси арабіки на складах, що контролюються біржею, впали до найнижчого рівня з квітня 2024 року, що підкреслює обмеженість поставок. Тим часом ринок залишається настороженим щодо прогнозів погоди в Бразилії. Кавовий трейдер Sucafina SA цього тижня спостерігає нормальне сезонне повернення до бразильського сезону дощів.

Однак, згідно зі звітом метеоролога Climatempo Надіари Перейри, поки що очікується, що дощі будуть занадто рідкісними, щоб відновити вологість ґрунту в регіонах вирощування кави на південному сході.

Зверніть увагу! У понеділок Міжконтинентальна біржа підвищила свої маржинальні вимоги для контрактів на арабіку, що стало стандартним кроком у відповідь на вищу волатильність ринку, яка може зробити для трейдерів дорожчим утримання позицій. Нові маржинальні вимоги для найактивнішого грудневого контракту тепер перевищують 10 000 доларів США, що на 13% більше попереднього рівня.

Через високі ціни на каву почали стрімко розвиватись альтернативи