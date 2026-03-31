Рынок кукурузы держится: появились премии за быструю поставку

В украинских портах цены на кукурузу остаются стабильными, однако отдельные покупатели готовы платить больше за быстрые поставки. Основной спрос сосредоточен в узком ценовом диапазоне без резких изменений.

На украинском рынке кукурузы в портах сохраняется относительная ценовая стабильность, сообщают Spike Brokers. Сделки заключаются преимущественно в пределах 214–216 долларов США за тонну на условиях поставки до перевозчика, при этом часть покупателей предлагает премии за оперативные отгрузки до 10 апреля.

Спрос и цены остаются стабильными

По словам аналитиков, основной спрос на кукурузу пока концентрируется в диапазоне 214–215 долларов США за тонну без существенного пересмотра ценовых уровней.

На сухопутном направлении рынок ориентируется на покрытие коротких позиций в пределах 190–193 евро за тонну на условиях франко-перевозчик (Чоп). Это позволяет сохранять стабильный спред между портовыми и наземными поставками и не создает предпосылок для резких изменений цен.

Экспорт и ключевые рынки сбыта

По данным Государственной таможенной службы, с начала 2025–2026 маркетингового года Украина уже экспортировала почти 14 миллионов тонн кукурузы. Только в марте объем поставок составил 2,4 миллиона тонн.

Основными направлениями экспорта в марте стали:

Италия (335 тысяч тонн);

Ливия (192 тысячи тонн);

Испания (177 тысяч тонн);

Нидерланды (165 тысяч тонн);

Израиль (161 тысячи тонн);

Египет (123 тысячи тонн).

Однако больше всего украинской кукурузы было отгружено в Турцию – почти 698 тысяч тонн.

